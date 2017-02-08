Siyonistler Nabi Avcı’nın Ziyaretini Yeni İşgal Kararıyla Karşıladı!
HAKSÖZ HABER
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın ‘Mavi Marmara sonrası bir ilk’ diye altı kalın kalın çizilen Telaviv ziyareti ilginç bir gelişmeye denk geldi. İsrail Parlamentosu Batı Şeria’da yeni yerleşim yerlerine onay veren bir kararı önceki gece kabul etti. BM Genel Kurul kararlarında İsrail’in Batı Şeria’daki varlığı açıkça işgalci olarak tanımlanmasına rağmen Siyonist çete hiç durmadan yeni yerleşim yerleri inşa ederek işgali derinleştirme politikası yürütmekte.
Nabi Avcı ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin konuyla ilgili kendisine sorulan soruya gayet pişkince bir cevap vermiş ve parlamentoda alınan kararın demokratik usullere uygun olduğunu söylemiş. Aynı konuda Nabi Avcı ise kem küm etmekten ileriye gitmeyen sözlerle durumu izah etmeye kalkışmış!
Basın toplantısında Nabi Avcı ayrıca İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında şöyle bir söz de sarf etmiş: “Attığımız adımlardan rahatsız olanlar var!” var tabi ki, nasıl olmasın ki? Siyonist çeteyle geliştirdiğiniz bu yakınlaşmadan elbette rahatsız, hem de çok rahatsızız!
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