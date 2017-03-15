Siyonistler Filistinli Genç Kızı Ateş Açarak Yaraladı

İşgal güçleri El-Halil'in kuzeyindeki Gush Etzion Yahudi Yerleşkesi yakınlarında otomobille çarpma eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genç kıza ateş açtı.

İşgal rejimi medyası Filistinli yaralı genç kızın Gush Etzion yakınlarındaki bir kontrol noktasında bulunan işgal askerlerine yönelik otomobille çarpma eylemi girişiminde bulunduğunu ileri sürdü.

İşgal rejimi televizyonu 7'nci kanalı, işgal askerlerinin Filistinli genç kızın üzerine doğrudan ateş açtığını belirtirken, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları işgal güçlerinin ilk yardım ekiplerinin Filistinli genç kıza müdahalede bulunmasına izin vermediğini söyledi.

Filistinli medya kaynakları, Filistinli yaralı genç kızın Beytlahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesi sakinlerinden 16 yaşındaki Fatıma Cibrin Ayid Tagatıga olduğunu açıkladı.

İşgal güçlerinin Beyt Feccar beldesini giriş çıkışa kapattığı ve belde girişinde Emced Tagatıga isimli genci gözaltına aldığı kaydedildi.

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