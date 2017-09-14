Siyonist Yerleşimciler Filistinlilerin Zeytin Ağaçlarını Kesti!
Siyonist yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Buriyn beldesinde 27 zeytin ağacını kestiği bildirildi.
İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’ndan sorumlu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus’un güneyindeki Yitzhar Yerleşim Birimi’nden bir grup Siyonist yerleşimcinin Buriyn beldesinde Filistinli çiftçilere ait 27 verimli zeytin ağacını kestiğini belirtti.
Batı Şeria’nın bazı kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Siyonist yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle de zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.
Nablus’un çevresinde bulunan irili ufaklı 39 yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.
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