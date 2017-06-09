Siyonist Yerleşimciler Filistinlilerin Arazisini Ateşe Verdi!

İnsan hakları kurumu Hahamin’in saha sorumlusu Zekeriya Sidde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Siyonist yerleşimcinin, Nablus’un güneyindeki bir köyde Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti.

Sidde, çıkan yangında tarım mahsulleri ile meyve ağaçlarının zarar gördüğünü ve olayın ardından bölge sakinleri ile yerleşimciler arasında arbede çıktığını ifade etti.

Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yakılan arazilerde ne kadar hasar olduğunun henüz belirlenmediği kaydedildi.