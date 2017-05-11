Siyonist Yerleşimciler Filistinlilerin Arazisini Ateşe Verdi!

Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinin güneyindeki Burin köyü topraklarına kurulan Bracha yerleşim biriminde yaşayan bir grup Siyonist yerleşimci, Filistinlilere ait zeytin ve badem ağaçlarının bulunduğu onlarca dönümlük tarım arazisini ateşe verdi.

AA’da yer alan habere göre, yerleşimciler, çıkan yangını söndürmeye çalışan köylüleri darp ederek Filistinli bir çocuğu alıkoydu. Filistinli çocuğun babasının da aralarında bulunduğu köylüler de çocuğu yerleşimcilerden geri almayı başardı.

Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ateşe verilen arazideki hasar henüz tespit edilemedi.

Etrafı Siyonistlerin yaşadığı yerleşim birimleriyle çevrili Burin köyü, zaman zaman yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.