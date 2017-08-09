Siyonist Yerleşimciler Filistinlilerin Araçlarını Yaktı!

AA’nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Batı Şeria’daki Ramallah kentinin yakınlarında yer alan Um Safa köyüne gelen bir grup Siyonist yerleşimci, üç aracı kundakladı.

Filistinlilere ait araçların tamamen yanarak kullanılmaz hâle geldiği belirtildi.

Olayın ardından köydeki Filistinli gençlerin işgalci İsrail askerleri ile yerleşimcilere taş ve şişe atarak tepki göstermesi üzerine bir süre arbede yaşandığı kaydedildi.

İsrail tarafından işgal altında tutulan Batı Şeria’da 400 bin, Doğu Kudüs’te 200 bin civarında yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinin tamamı “illegal” kabul ediliyor.

İşgal altındaki bölgelerde bulunan Siyonist yerleşimciler sık sık Filistinlilere saldırı düzenliyor.