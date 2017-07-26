Siyonist Yerleşimciler Filistinlilere Ait Eve El Koydu!

İşgal altında tutulan Batı Şeria’nın el-Halil kentindeki Eski Şehir İmar Komitesi Başkanı İmad Hamdan AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dün akşam geç saatlerde İsrail askerlerinin korumasında Ebu Receb ailesine ait eve gelen Yahudi yerleşimciler, binaya kendilerine ait olduğunu iddia ederek, el koydu.” dedi.

“5 Yılda 10 Eve El Koydular”

Siyonist yerleşimcilerin sahte evrakla mülkiyet iddia ettikleri evlere işgalci İsrail askerlerinin eşliğinde el koyduğunu söyleyen Hamdan, “Yahudi yerleşimciler sahte evrakla son 5 yılda 10 eve el koydu. İsrail ordusu da Yahudi yerleşimcilere bu konuda destek oluyor.” diye konuştu.