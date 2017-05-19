Siyonist Yerleşimciler Bir Filistinlinin Aracını Ateşe Verdi!
Fetih yönetimine bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası’nın sorumlusu Gassan Daglas, Batı Şeria’da Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir iş makinesini yaktığını bildirdi.
A+A-
Fetih yönetimine bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası’nın sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siyonist yerleşimcilerin bu sabah Nablus’un güneyindeki Burin beldesinde Abdulazim İdris isimli Filistinliye ait iş makinesini ateşe verdiğini söyledi.
Daglas, saldırganların ayrıca makinenin üzerine ırkçı ifadeler yazdığını da dile getirdi.
Filistinli yetkililer, Nablus’un güneyinde Filistinlilerin yaşadığı köylerin sık sık Siyonist yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını belirtiyor.
HABERE YORUM KAT