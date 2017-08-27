Siyonist Yerleşimciler 7 Yaşındaki Çocuğu Katletti
İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin'de Siyonist yerleşimciler terör estirdi. 7 yaşındaki Filistinli kız çocuğuna kasıtlı olarak çarpan Yahudi yerleşimciler, küçük kızın ölümüne sebep oldu.
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Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarparak ölümüne sebep olduğu 7 yaşındaki Filistinli kız çocuğuna cenaze töreni düzenlendi.
Kuzey Ağvar'daki El-Hamra kontrol noktası yakınlarındaki Furuş Beyti Decen bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Esil Tarık Ebu Avn isimli küçük kızın cenazesine yüzlerce Filistinli katıldı.
Filistinli kızın naaşı Nablus kentindeki Rafidya Devlet Hastanesi'nden alınarak önce ailesinin bulunduğu Cenin kentindeki Cebe beldesine getirildi. Yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Ebu Avn'ın cenazesi beldedeki mezarlığa defnedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Batı Şeria, Filistin, İsrail
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