Siyonist Yerleşimci Filistinli Yaşlı Kadına Aracıyla Çarptı

»Ana Sayfa»Filistin
21.03.2017 00:33
Siyonist Yerleşimci Filistinli Yaşlı Kadına Aracıyla Çarptı
Nablus kenti yakınlarında, Yahudi bir yerleşimcinin, aracıyla 72 yaşındaki Filistinli kadına çarptığı bildirildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında, Yahudi bir yerleşimcinin, aracıyla 72 yaşındaki Filistinli kadına çarptığı bildirildi.

Nablus'taki Yahudi Yerleşim Birimleri Sorumlusu Gassan Daalas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcinin Ramallah-Nablus yolunda kullandığı araçla çarptığı Filistinli Halve Ebu Raas'ın yaralandığını ifade etti.

Nablus'un güneyindeki Es-Saviye köyünde ikamet eden Filistinli kadının hastaneye kaldırıldığını söyleyen Daalas, aracı kullanan Yahudi yerleşimcinin olay yerinden kaçtığını aktardı.

AA

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