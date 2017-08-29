Siyonist Vekiller İşgal Polisinin Koruması Altında Mescid-i Aksa'ya Girdi

İsrailli aşırı sağcı Siyonist milletvekilleri Yehuda Glick ve Shuli Moalem işgal polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, aşırı sağcı Likud Partisi üyesi Glick ve HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partili Moalem, İsrail polisinin koruması altında, beraberlerindeki heyetlerle ayrı ayrı Fas (el-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Siyonist milletvekilleri Glick ve Moalem, bir buçuk yıl aradan sonra ilk defa girdikleri Mescid-i Aksa'nın içinde düzenledikleri gezinin ardından aynı kapıdan Harem-i Şerif'ten çıkarak Burak (Ağlama) Duvarı'na geçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Siyonist milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya "deneme" amaçlı girişlerine izin vermişti. Glick ve Moalem, Netanyahu'nun kararından sonra Harem-i Şerif'e giren ilk Yahudi milletvekilleri oldu.

"MESCİD-İ AKSA SADECE MÜSLÜMANLARINDIR"

Siyonist milletvekillerinin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına Kudüslü alimler tepki gösterdi.

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Kudüs ve Filistin Müftülüğü ve Kudüs İslam Vakfı İdaresi Başkadılığı'ndan yapılan ortak açıklamada, "Aşırı sağcı İsrail hükümetinin İsrail parlamentosu (Knesset) üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermesi provokasyon amaçlı bir karardır, gayrimeşru ve gayriinsanidir. Bu karar Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir sorumluluğu olmayan bir otoriteden saldırıdır. Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekilleri Ahmed et-Tiybi ve Talib Ebu Arar da işgal altındaki Doğu Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenleyerek tepkilerini ortaya koydu.

Netanyahu'nun Yahudi milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermesinin "bilinçli bir adım" olduğunu belirten Arap milletvekili Tiybi, "Netanyahu’un bu provokatif ve saçma adımlarını reddediyor ve bir kez daha Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ibadet yeri olduğunu belirtiyor, harami ile ev sahibinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

İsrail'in Kudüs'te gerilimi tırmandırdığını dile getiren milletvekili Ebu Arar da Mescid-i Aksa'nın "siyonist aşırı sağcı bir hükümetin tehditleri ile karşı karşıya olduğunu" ve Arap-İslam dünyasının harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.