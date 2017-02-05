Siyonist Mahkemeden Filistinli Kız Çocuğuna 6 Yıl Hapis

»Ana Sayfa»Filistin
05.02.2017 15:37
Siyonist Mahkemeden Filistinli Kız Çocuğuna 6 Yıl Hapis
İsrail mahkemesi, "bıçaklı saldırı planlama" iddiasıyla yargılanan 16 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunu 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsrail mahkemesi, "bıçaklı saldırı planlama" iddiasıyla yargılanan 16 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunu 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsrail Merkez Mahkemesi, yaklaşık 14 aydır cezaevinde tutulan Menar eş-Şuveyki isimli 16 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun "bıçaklı saldırı planladığı" gerekçesiyle 6 yıl hapsine karar verdi.

Filistinli kızın annesi Ummu Abdulmecid eş-Şuveyki AA muhabirine, kızının üzerinde forması ve çantasıyla okuldan döndüğü sırada Mescid-i Aksa'nın Megaribe Kapısı önünde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Mahkemenin verdiği kararı "zalimce" olarak nitelendiren anne Şuveyki, "Kızım bıçak taşımakla suçlanıyor. Ancak avukatımızın tüm taleplerine rağmen duruşmada iddia edilen bıçak veya en azından bununla ilgili bir fotoğraf gösterilmedi." dedi.

İsrail güçleri, 6 Aralık 2015'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan semtinde okuldan dönen o sıralarda henüz 15 yaşında olan Menar eş-Şuveyki'yi "çantasında bıçak bulunduğu ve bununla saldırı düzenlemeyi planladığı" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail'deki hapishanelerde 68'i kadın yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. Bunlardan 17'sinin 18 yaşın altında kız çocukları olduğu belirtiliyor.

AA

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