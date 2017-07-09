Siyonist İsrail’in Öfkelendiği UNESCO’nun Kudüs Kararının Maddeleri

Polonya’nın Krakov kentinde toplanan 41. UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin heyeti tarafından sunulan, Kudüs ve çevresinde İsrail hakimiyetinin olamayacağını kabul eden bir tasarıyı oyladı. Ayrıca tasarı metninde, İsrail’in eski şehirde arkeolojik kazılar gerçekleştirmesi de kınandı.

Tasarıda, İsrail’in Doğu Kudüs başta olmak üzere bölgede uluslararası hukuka aykırı çalışma ve kazılar gerçekleştirdiği, tünel ve benzeri projeleri hayata geçirmek için teşebbüslerde bulunduğu belirtilerek, şehrin üzerinde egemenliğinin olmadığı vurgulandı.

Tasarının önemli maddeleri şöyle:

1- Kudüs’ün 1967 yılında işgal edilmesinden sonra eski Kudüs ve civarında yapılan değişiklikler, meşru değildir. Bunların arasında İsrail meclisinin 1980 yılında kabul ettiği “Kudüs’ün İsrail’in bölünmez başkenti” olduğu kanunu yer alıyor. Bu kanun ve diğer kararlar, BM’nin 2016 yılında aldığı 2334 sayılı karara göre hükümsüzdür.

2- İsrail’in gerçekleştirdiği kanunsuz bütün kazılar şiddetle kınanmış ve bunların hemen durdurulması istenmiştir.

3- Radikal Siyonistlerin Mescid-i Aksa’ya yaptıkları baskınlar, şiddetle kınanmış ve Aksa’nın idaresinin Ürdün Vakıflar İdaresinde olduğu belirtilmiştir.

4- İşgal makamları, Ürdün’ün Mescid-i Aksa’daki restorasyon ve tamir işlerine kolaylıklar sağlamalıdır. Bunun yanında İsrail, Mescid-i Aksa’nın ayrılmaz bir parçası olan Rahmet kapısı ile oynamaktan vazgeçmelidir.

5- İsrail, herhangi bir şart olmaksızın Ürdün Vakıflar Bakanlığı yetkililerinin eski beldeye girmelerine ve işlerine yapmalarına izin vermelidir.

6- İşgalci İsrail’in başta Beyt Heliya olmak üzere bütün Yahudileştirme girişimleri şiddetli bir şekilde kınanmıştır.

7- İsrail makamları, çalınan tarihi eserleri geri vermeli ve UNESCO’nun Dünya Mirası Merkezine eski Kudüs’te kaldırılan veya değiştirilen şeyleri bildirmelidir.

8- İsrail’in Doğu Kudüs’te daimi bir UNESCO temsilcisinin bulundurulmasına ve izleme heyetinin girişine engel olmaya devam etmesi kınanmıştır.

9- UNESCO’nun genel müdürü ve Dünya Mirası Merkezi, UNESCO’nun Kudüs ile ilgili kararlarının uygulanması için çalışmaya davet edilmiştir.

10- Eski Kudüs ve Surlarının, Dünya Mirası listesinde tehlike altındaki yerler bölümünde kalmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan Filistin Eğitim, Kültür ve Bilim Komisyonu genel sekreteri Murat Sudani, kararın Kudüs gerçeğini yeniden ortaya koyduğunu ve işgal tarafından yapılan ihlalleri ve saldırıları reddettiğini belirtti.

Sudani, yaptığı açıklamada Filistin’in ilgili kurumlarının işgalci İsrail’in yalanlarına karşı her alanda savaştığını ve bu kararın da zafer olduğunu kaydetti.