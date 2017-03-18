Siyonist İsrail'in Ezan Yasağına Filistinlilerden Cevap

»Ana Sayfa»Filistin
18.03.2017 02:30
Siyonist İsrail'in Ezan Yasağına Filistinlilerden Cevap
Siyonist İsrail'in ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getirme yönündeki çalışmaları devam ederken, Kudüs'ün İsaviyye beldesinde 73 metre yüksekliğinde minare inşa edildi.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı minarenin açılış töreninde AA muhabirine açıklamada bulunan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Minarenin yüksekliği 73 metredir ve Kudüs'teki en yüksek minaredir. Minare inşaatı, İsaviyye halkı ile İsrail içindeki Arapların yardımlarıyla gerçekleştirildi." dedi.

Minarenin, "ezan yasağı" yasa tasarısına verilmiş dolaylı bir cevap olduğunu ifade eden Sabri, "Bu, Filistinlilerin ezanın okunmasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını gösteriyor.

Tüm Filistin halkı bu dini ritüele bağlıdır." ifadelerini kullandı. İsaviyye beldesini savunma komitesi üyesi Muhammed Ebu el-Hıms da "Minarenin yüksekliği 73 metre. Attığımız bu adımla ezana bağlılığımızı vurguladık ve "İslami bir ritüele müdahale etmeye kimsenin hakkı olmadığı" mesajını verdik." diye konuştu.

Hıms, ezana yapılacak herhangi bir müdahalenin dini kökenli bir savaşa neden olacağını savundu. İsrail'de ezanın 23.00 ila 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, Knesset'te yapılan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiş, 48 milletvekili ret oyu vermişti. Tasarının, yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.

AA

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