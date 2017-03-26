Siyonist İsrail'in 'Ezan Yasağı' İstanbul ve Ankara'da Protesto Edildi
3. yılına giren Sabah Namazı Devrimi, düzenlediği programlarla ümmetin sesine ses vermeye devam ediyor. Bu ay düzenlenen programda, Kudüs’teki ezan yasağı ve Suriye direnişi işlendi.
"Kudüs bizimdir, ezan bizimdir” sloganı ile Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde bir araya gelen gençler, Sabah Namazı Devrimi programında Kudüs’teki ezan yasağını ve ümmetin 7 yıldır kanayan yarası olan Suriye'yi işledi.
Sabah namazının kalabalık bir cemaatle idrak edilmesinin ardından cami avlusunda toplanan gençler, sık sık tekbirler ve salavatlar getirerek; "Hepimiz İslam'ın askerleriyiz", "Kanımız aksa da zafer İslam'ın",“İstanbul’dan Kudüs’e, direnişe bin selam”, “Suriye cihadı onurumuzdur”, “Suriye halkı yalnız değildir” ve son olarak da "İslam ümmeti, kabul etmez zilleti" sloganları attı.
"Yeryüzünde ezan susmaz işte biz buradayız"
Kürsüye ilk olarak Gazeteci - Yazar AdemÖzköse çıktı. Kudüs'teki ezan yasağı ile ilgili AdemÖzköse, “Türkiye'de de bunu yapmaya çalıştılar ama Allah'ın nurunu söndüremediler, işte biz buradayız!” dedi. “Suriye’deki cihadın 7’nci yılında mücahitlerin yanında olduğumuzu belirtmek ve Kudüs’teki ezan yasağını protesto etmek için bugün bir araya geldik” diyen Özköse, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kardeşler, bir dönemler bu memlekette de birileri ezanı susturmak istedi. 18 yıla yakın ezan yasaklandı. Fakat ezanı hiçbir zaman susturamadılar. İşte bir zamanlar samanlık olarak kullanılan Mihrimah Sultan Camii’nde bizler toplandık ve namazlarımızı kıldık. Aynı şekilde İsrail de, istediği kadar ezanı yasaklasın Kudüs’te ve yeryüzünde “Allah’u Ekber!” nidalarını susturamayacak.
“Desteğimizi azaltmayacağız kardeşler”
Suriye’de diktatör yönetimine karşı son özgürlük savaşçısı kalıncaya kadar bizler,kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kardeşler, Suriyeli kardeşlerimiz zindanlara atılmalarına, başlarına bombalar yağmasına rağmen bu mücadeleden vazgeçmezken bizler zaman geçtikçe desteğimizi azaltırsak onları yalnız bırakmış oluruz. O sebeple bu mücadeleye olan desteğinizi azaltmamanızı bekliyoruz kardeşler.”
“Asıl teröristler sizlersiniz!”
Gazeteci - Yazar Özköse'nin ardından kürsüye Özgür–Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya çıktı. Kaya, “Bu yasak, bizlere tüm Müslümanların direniş ruhunu kaybetmemeleri gerektiğini tekrardan hatırlatıyor” dedi. Kaya, şunları söyledi:
“Zalimlerin yaptıkları bu zulümler, terör kavramından başka nasıl ifade edilebilir. Libya’da, Suriye’de ve Filistin’de işlenen zulümlerin hepsi, ‘terörle mücadele’ adı altında işlenen zulümlerdir. İşte buradan sesleniyorum: Mescitlerdeki insanları bombalayarak öldürüyorsunuz, asıl teröristler sizlersiniz!Kardeşlerimiz bu zulümlere maruz kalırken onların hangi suçtan dolayı bunlara katlanmak zorunda kaldıklarını biz iyi biliyoruz. Eğer onlar, kendilerine dayatılanı kabul etmiş olsalardı bunlardan hiçbiri başlarına gelmeyecekti.”
Eller semada, diller duada
Program sonunda eller, Azam KurulayHocaefendi imametinde semaya kaldırıldı ve Müslümanların izzeti için edilen duaya "Amin" denildi.
ANKARA
Sabah Namazı Devrimi Hareketi'nin düzenlediği "Gençler Kudüs'teki Ezan Yasağını Protesto İçin Sabah Namazında Toplanıyor" etkinliğine katılan gençler, Hacı Bayram Veli Camisi'nde bir araya geldi.
Sabah namazının ardından cami avlusunda toplanan grup adına açıklama yapan eğitimci Uğur Elaman, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulme dikkati çekti.
İsrail'in, son olarak Müslümanların varlığına kastedecek şekilde ezanı yasakladığını belirten Elaman, "Bizden olmayanlar Selahaddin Eyyubi'yi anlayamazlar. Sizin ve bizim için mukaddes olan emanetler var bu şehirde. Bu emanetlerin yıkılmasına müsade etmeyiniz." diye konuştu.
Elaman, yüzlerce gencin bir araya geldiği sabah namazı buluşmalarının gelecek haftalarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.
Dua eden grup, daha sonra dağıldı.
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