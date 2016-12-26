Siyonist İsrail’den Fransa’daki 600 Bin Yahudiye Çağrı!

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26.12.2016 21:40
Siyonist İsrail’den Fransa’daki 600 Bin Yahudiye Çağrı!
İsrail Savunma Bakanı Liberman, Fransa'da yaşayan 600 bin yahudiye seslenerek İsrail'e yerleşmenin tam zamanı dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Fransa'nın Ortadoğu barış sürecini yeniden canlandırmak üzere gelecek ay uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönünde karar almasına tepki olarak buradaki Yahudileri ülkeyi terk etmeye çağırdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan Habere göre Liberman, "Belki de bu, Fransa'daki Yahudilere 'burası sizin yurdunuz değil, toprağınız değil, Fransa'yı terk edin ve İsrail'e gelin' demenin tam zamanıdır. Bu, bu komploya karşı verilecek tek cevaptır" ifadesini kullandı.

"Yahudi kalmayı, çocuklarınızın ve torunlarınızın Yahudi kalmasını istiyorsanız Fransa'yı terketmeli ve İsrail'e göç etmelisiniz" diyen Liberman, Fransa'da seçimlere az bir zaman kala barış konferansı düzenlemenin yerinde olmayacağını savundu. Liberman, konferansın tek amacının İsrail'in güvenliğini sarsmak ve imajını zedelemek olduğunu öne sürdü. İsrail Yahudi Ajansı'na göre, Avrupa'da yaklaşık 1 milyon 500 bin Yahudi bulunuyor. Bunlardan 600 bini ise Fransa'da yaşıyor.

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