Siyonist İsrail'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Küstah Cevap!

Mescid-i Aksa'da devlet terörü uygulayan İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz ve küstah ifadelerle cevap verdi.

'Osmanlı İmparatorluğu geride kalmıştır' denilen açıklamada şunlar söylendi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti üyelerinin toplantısındaki ifadeleri saçma, hayali ve çarpıtılmıştır. Kendi ülkesinin zor sorunları ile ilgilenmesi çok daha akıllıca olurdu.

Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kalmıştır. Kudüs geçmişte de Yahudi halkının başkenti olmuştur, halihazırda başkentidir ve gelecekte de öyle olacaktır.

İsrail Hükümeti geçmişe nazaran güvenliğe, özgürlüğe, inanç serbestisine ve bütün azınlık haklarına saygılıdır.

Camdan bir sarayda yaşayanların başkalarına taş atmamaları gerekir."

Kaynak: Haber 7