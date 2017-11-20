Siyonist İsrail ve Suudi Arabistan'tan Gizli Görüşme

Amerikanın Sesi sitesinde yayınlanan habere göre; İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ülkesinin Suudi Arabistan’la ortak endişe olan İran konusunda gizli temaslar yaptığını belirtti

Bu, bir İsrailli yetkilinin böyle bir temasla ilgili olarak yaptığı ilk açıklama.

Ordu Radyosu’na konuşan Enerji Bakanı’na İsrail’in Suudi Arabistan’la bağlantılarını neden gizlediği soruldu.

Steinitz yanıt olarak, “Aslında birçok Müslüman ve Arap ülkesiyle bağlantılarımız var ve genellikle bundan utanmayan taraf biziz” dedi.

İsrail Enerji Bakanı, “Karşı taraf bağların sessiz kalmasıyla ilgileniyor. Bizimle ilgili olarak problem yok fakat karşı tarafın isteğine saygılıyız, Suudi Arabistan ya da bir başka Arap ülkesi ya da diğer Müslüman ülkeyle ilişkiler gelişirken bunu daha fazla gizli tutuyoruz” dedi.