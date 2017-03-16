Siyonist İsrail TİKA Çalışanının Gözaltı Süresini Uzattı

Siyonist İsrail'de bir ayı aşkın süredir gözaltında tutulan ve gözaltı süresi yeniden uzatılan TİKA'nın Filistinli çalışanı Murteca, "Dualarınızı bekliyorum. İnanıyorum ki doğruyu yaptım, yanlış bir şey yapmadım." dedi.

İsrail'in Biru's-Seba şehrindeki Merkezi Mahkeme'de görülen duruşmada, 12 Şubat'tan beri gözaltında tutulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nın gözaltı süresi ve konuya ilişkin yayın yasağı uzatıldı.

Savcının talebi üzerine uzatılan yayın yasağının ve gözaltı süresinin ne zaman biteceği ise açıklanmadı.

Mahkeme pazar günü yeniden toplanacak

Murteca'nın avukatının, müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etmesi üzerine mahkeme, konuyu değerlendirmek üzere sanığın gıyabında pazar günü yeniden duruşma yapılmasına karar verdi.

Murteca: Yanlış bir şey yapmadım

Mahkemenin ilk kırk dakikasına basın mensuplarının da katılmasına ve Murteca'nın görüntüsünün alınmasına izin verildi. Murteca, duruşma salonundaki gazetecilere, "Türk halkının dualarını bekliyorum. İnanıyorum ki doğruyu yaptım, yanlış bir şey yapmadım." dedi.

Daha sonra basın mensupları dışarı çıkarılarak duruşmaya yirmi dakika kadar daha devam edildi.

Murteca hakkındaki davayla ilgili daha önce 14 Mart'a kadar yayın yasağı getirildiği açıklanmıştı.

Seyahat iznine rağmen gözaltına alınmıştı

Başbakanlıka bağlı TİKA'nın Ankara'daki toplantısına katılmak üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na gelen Murteca, İsrail makamlarından seyahat izni verilmiş olmasına rağmen gözaltına alınmıştı.

Murteca'ya, "Hamas ile çalışmak, düşman bir örgüte üye olmak, yabancı casuslarla iletişim halinde olmak, devlet güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan komplo hazırlamak" suçlamalarının yöneltildiği öğrenilmişti.

Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliğin temasları sürüyor

Tel Aviv ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine rağmen İsrail'in, TİKA'nın Filistin uyruklu çalışanı Murteca'yı Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alması dikkati çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin, bir aydan fazla süredir gözaltında tutulan Murteca'yla ilgili İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürdüğü ve gözaltı süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

Evli ve 4 çocuk babası Murteca, 2012'den bu yana Gazze'de TİKA için çalışıyor.

AA