Siyonist İsrail TİKA Çalışanını 11 Gündür Gözaltında Tutuyor
Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme süreci devam ederken, Tel Aviv yönetimi 12 Şubat'tan beri gözaltında tuttuğu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistinli Muhammed Murteca'nın avukatıyla görüşmesine izin vermiyor.
Başbakanlığa bağlı bir kurum olan TİKA'nın Ankara'daki toplantısına katılmak üzere İsrail makamlarından seyahat izni almasına rağmen Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda gözaltına alınan Murteca, 21 Şubat Salı günü ilk kez hakim karşısına çıktı.
Murteca'nın avukatı Halid Zebarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin "müvekkili ile görüşme yasağının 28 Şubat'a kadar devam etmesine, gözaltı süresinin 10 gün uzatılmasına ve bir sonraki duruşmanın 2 Mart'ta görülmesine karar verdiğini" ifade etti.
"Suçlamaların detaylarını açıklamadılar"
Söz konusu karara itiraz etmeleri üzerine duruşma tarihinin yarına çekildiğini belirten Zebarka, şunları söyledi:
"Muhammed Murteca'ya 'Hamas ile çalışmak, düşman bir örgüte üye olmak, yabancı casuslarla iletişim halinde olmak, devlet güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan komplo hazırlamak,' gibi suçlamalar yöneltiliyor ancak bu suçlamaların detaylarını açıklamadılar. Maalesef müvekkilimle görüşmeme izin verilmiyor. Önceki gün yapılan duruşmada mahkeme 28 Şubat'a kadar görüşme yasağının devam etmesine, Murteca'nın gözaltı süresinin 10 gün uzatılmasına ve bir sonraki duruşmanın 2 Mart'ta yapılmasına karar verdi. Bu kararlara yönelik yaptığımız itirazı değerlendirmek için bu sabah yapılan duruşmada ise mahkeme tarihinin yarına çekilmesi kararlaştırıldı."
Zebarka, yarınki duruşmanın Birüsseba şehrinde yer alan merkez mahkemede gerçekleşeceğini kaydetti.
Yayın yasağı devam ediyor
Murteca hakkında yayın yapılmasına yönelik yasak 14 Mart'a kadar devam ediyor. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten birimi COGAT'ın (Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerinin Koordinasyonu Birimi) basın sözcülüğü konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını cevapsız bırakmış ve iç istihbarat birimi Şin Bet'ten bilgi istenmesini tavsiye etmişti. Şin Bet ise AA muhabirinin Murteca ile ilgili sorusunu "yayın yasağı olduğu" gerekçesiyle cevaplamaktan kaçınmıştı. Şin Bet'ten bir yetkili, "Mahkeme tarafından yayın yasağı getirildiği için (Murteca'nın) gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir bilgi veremeyiz." açıklamasında bulunmuştu.
Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliğin temasları sürüyor
Tel Aviv ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine rağmen İsrail'in, başbakanlığa bağlı bir kurum olan TİKA çalışanı Murteca'yı Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alması dikkati çekiyor.
Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin ise 11 gündür gözaltında tutulan Murteca'yla ilgili İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürdüğü ve gözaltı süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.
"Suçlamalar şahsa yönelik"
Murtaca'ya yöneltilen suçlamaların şahsına yönelik olduğu, TİKA'nın çalışmalarıyla bağlantılı bir suçlamada bulunulmadığı öğrenildi.
TİKA koordinatörleri ve yerel personelin katılacağı Ankara'daki yıllık eğitim toplantısına katılmak üzere İsrail makamlarından çıkış izini alan Filistin uyruklu Murteca, 12 Şubat'ta Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda İsrail güçlerince bir müddet alıkonulduktan sonra gözaltına alınmıştı.
Evli ve 4 çocuk babası Murteca, 2012'den bu yana Gazze'de TİKA için çalışıyor.
AA
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