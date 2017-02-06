Siyonist İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Yeniden Vurdu
İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiği bildirildi. Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyinde bulunan Hamas hedeflerine saldırdığını açıkladı. İsrail ordu yetkilileri hava saldırılarının Hamas'ın roket saldırısına misilleme olarak yapıldığını belirtti.
İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde direniş güçlerine ait iki mevziyi ve tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıların, arazilerin çevresindeki binalara hasar verdiği kaydedildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Gazze'den İsrail tarafına atılan rokete karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait 3 hedefe hava saldırısı düzenledi." ifadelerini kullandı. Adraee, Gazze'den roket atılmasından bölgede kontrolü elinde bulunduran Hamas'ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.
İsrail Ordu Sözcülüğü'nden sabah yapılan açıklamada da "Orduya ait tanklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bazı hedefleri vurdu." ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, tank saldırısının Gazze'den İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürülmüştü.
İsrail'in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.
AA
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
- Başörtülülere Savaş Pilotu Olma Yolu Açıldı
- Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları
- Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
- “Şartlarımız Yerine Getirilmezse Hiçbir Yere Gitmeyeceğiz”
- Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü
- THY ve Halkbank da Varlık Fonu'na Devredildi
- Hikmetyar'a Yaptırımlar Kaldırıldı
- Fas'ta 'Burka' Yasağı Protesto Edildi
- Sivas Özgür-Der ‘İslam Davetçisinin Konumu’ Konuşuldu
- “Silah Bırakın” Talimatına 45 Yıla Kadar Hapis İstemi
- 7’si General 149 Asker Firari Durumda
- Sivas Özgür-Der ‘İslam Davetçisinin Konumu’ Konuşuldu
- Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları
- El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
- Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü
- Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
- Hikmetyar'a Yaptırımlar Kaldırıldı
- CHP’lilerin Trump’ı Eleştirmeye Hakkı Var mı?
- Taksim’de Cami Yapılmasına Onay Verildi
- Bu Nasıl Bir Çelişki: 180 Pilot İtirafçı Olup, Görevine Döndü
- PKK/PYD, ABD Zırhlılarıyla Gövde Gösterisi Yaptı!
- Türkiye Genelinde IŞİD Operasyonlarında 445 Kişi Gözaltına Alındı
- ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin Bir Komutanını Şehid Etti!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim