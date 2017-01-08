Siyonist İsrail Ordusunda 2016'da 15 Asker İntihar Etti

Siyonist İsrail'de, 2016 yılı içerisinde 15'i intihar vakası sonucu 41 askerin çeşitli nedenlerle öldüğü bildirildi.

Siyonist İsrail Devlet Radyosu'nun ordunun istatistiklerine dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunda "intihar", ölüm nedenlerinin başında geliyor.

Orduda 2016 yılı içerisinde hayatını kaybeden 41 askerden 15'inin intihar sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, 2014 ve 2015 yıllarında da aynı sayıda askerin intihar ettiğine dikkat çekildi.

Diğer askerlerin bir kısmının Filistinlilerin saldırıları sonucu, bir kısmının tatbikatlar sırasında, bazılarının da trafik kazalarında hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

AA