Siyonist İsrail, Myanmar'a Silah Ticaretini Sessizce Askıya Aldı

Karar İsrailli insan hakları savunucularının ve 300 Amerikalı hahamın Birleşmiş milletler (BM)'e İsrail'in Arakanlılara yapılan soykırımda Myanmar ile işbirliğini reddeden bir mektup göndermesinin ardından geldi.

İsrail'in Super Dvora tekneleri, Myanmar'dan deniz yoluyla kaçmaya çalışan Arakan (Rohingya) mültecilerini yakalamak için kullanılıyordu.

İsrail tarafından Myanmar'a ileri derecede silahla donatılmış kıyı devriye gemileri satılıyordu. Ayrıca, İsrail askeri danışmanları, Myanmar özel kuvvetlerini kuruluşundan bu yana eğitiyordu.

Amerikan BM büyükelçisi Nikki Haley, soykırımın devam etmesinde İsrail'in rolüne atıfta bulunmaktan kaçınırken, cunta'ya yapılan uluslararası silah satışlarını kınadı.

Bütün bu karanlık ironi, İsrail'in soykırımdan doğmasını akla getiriyor. Ancak liderler tarihi bir amnezi (Bellek kaybı) için kötü bir durum geliştirdiler. Kendi menfaatleri gerektiğinde tarihlerindeki soykırımı dünya siyasetinde kullanmaktan çekinmediler.

İsrail, Myanmar'a karşı yaklaşımını açıkça ilan etmedi. Çünkü yıllarca Myanmar generallerini eğitmeleri, orduya askeri destek sağlamaları, Myanmar muhalefetini ve Müslüman cemaatini bastırmaya ya da katletmeye olanak tanıyan ölümcül silahları teminat altına almak için arazi işlerini yaptıkları gerçeğinin günyüzüne çıkmasını istemiyorlar.

İsrail, ayrıca Çin'e askeri uçak sattıklarının da çok fazla dikkat çekmesini tercih etmiyor. ABD, gelişmiş İsrail askeri teknolojisinin Çinlilere satılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Myanmar'a silah satış lisanslarının iptali, İsrail'in Myanmar'a silah satışlarının kalıcı bir sonu anlamına gelmiyor.

İnsan hakları topluluğu bu durumu izlemeye dikkat etmeli ve Lieberman muhtemelen tartışmaların sona ermesini bekliyor ve böylece silah satış izinleri yeniden verilebilir.

İsrailli aktivist avukat Eitay Mack, meselenin paranın ötesinde olduğunu söyleyerek, "İsrail onlarca yıldır sadece Myanmar'a değil diğer diktatörlüklere de silah satıyor. Myanmar'a silah satışı meselesi sadece ticari amaçla ilgili değil, siyasi sadakatin satılması söz konusu. Bu bir çıkar meselesi. Myanmar, İsrail'in Asya'daki en uzun ömürlü müttefiklerinden biri. 1950'lerden bu yana iki ülke arasında diplomatik ilişkiler mevcut. İsrail, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal etmek için uluslararası örgütlerden kendisine koşulsuzca destekçi ve arkadaş arıyor. Myanmar'la olan durum da sanırım böyle." dedi.