Siyonist İsrail İşgal (Yerleşim Birimleri) Tasarısını Onayladı
İsrail parlamentosunda Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasına ilişkin yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturum oylaması gerçekleşti.
Knesset Başkanı Yuli Edelstein, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarının 120 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda 60 evet, 52 hayır ile kabul edildiğini belirtti.
Edelstein, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu dahil 8 vekilin oylamaya katılmadığını ifade etti.
Söz konusu yasa tasarısı, Batı Şeria'da geçen yıllar içerisinde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmayı öngörüyor. Bölgede 1948 ve 1967 yıllarında Filistin'den çevre ülkelere göç etmek zorunda kalanların malları "kayıpların mülkleri" olarak tanımlanıyor.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
İsrail başsavcısı yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve Yüksek Mahkeme'de yasayı savunmayacağını açıkladı.
İsarilli insan hakları örgütü B'Tselem de yasanın "İsrail'in Filistinliler üzerindeki kontrolünü ya da onların topraklarını çalmayı bırakmayacağını gösterdiğini" söyleyerek tepki gösterdi.
Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi milletvekili Bezalel Smotrich, tasarının yasalaşmasından sonra Amerikan halkına Donald Trump'ı seçtikleri için teşekkür ederek "muhtemelen o olmasaydı yasa tasarısının geçmeyeceğini" söyledi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü yasanın "İsrail'in uluslararası hukuku gözardı ettiğini" gösterdiğini, "Batı Şeria'daki fiili kalıcı işgali" derinleştirdiğini ve "Trump yönetiminin onları (İsrail hükümetini) Uluslararası Ceza Mahkemesi tetkikinden koruyamayacağını" söyledi.
Donald Trump, Yahudi yerleşimlerine sıcak bakan bir yetkiliyi İsrail Büyükelçisi olarak atadı ve seçim kampanyası sırasında 'ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma' vaadinde bulundu.
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