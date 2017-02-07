Siyonist İsrail İşgal (Yerleşim Birimleri) Tasarısını Onayladı

»Ana Sayfa»Filistin
07.02.2017 02:41
Siyonist İsrail İşgal (Yerleşim Birimleri) Tasarısını Onayladı
Siyonist İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan ikinci ve üçüncü oylamada Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısını onayladı.

İsrail parlamentosunda Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasına ilişkin yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturum oylaması gerçekleşti.

Knesset Başkanı Yuli Edelstein, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarının 120 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda 60 evet, 52 hayır ile kabul edildiğini belirtti.

Edelstein, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu dahil 8 vekilin oylamaya katılmadığını ifade etti.

Söz konusu yasa tasarısı, Batı Şeria'da geçen yıllar içerisinde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmayı öngörüyor. Bölgede 1948 ve 1967 yıllarında Filistin'den çevre ülkelere göç etmek zorunda kalanların malları "kayıpların mülkleri" olarak tanımlanıyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail başsavcısı yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve Yüksek Mahkeme'de yasayı savunmayacağını açıkladı.

İsarilli insan hakları örgütü B'Tselem de yasanın "İsrail'in Filistinliler üzerindeki kontrolünü ya da onların topraklarını çalmayı bırakmayacağını gösterdiğini" söyleyerek tepki gösterdi.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi milletvekili Bezalel Smotrich, tasarının yasalaşmasından sonra Amerikan halkına Donald Trump'ı seçtikleri için teşekkür ederek "muhtemelen o olmasaydı yasa tasarısının geçmeyeceğini" söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yasanın "İsrail'in uluslararası hukuku gözardı ettiğini" gösterdiğini, "Batı Şeria'daki fiili kalıcı işgali" derinleştirdiğini ve "Trump yönetiminin onları (İsrail hükümetini) Uluslararası Ceza Mahkemesi tetkikinden koruyamayacağını" söyledi.

Donald Trump, Yahudi yerleşimlerine sıcak bakan bir yetkiliyi İsrail Büyükelçisi olarak atadı ve seçim kampanyası sırasında 'ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma' vaadinde bulundu.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşgalci İsrail Askerleri 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı05 Şubat 2017 Pazar 15:52
  • Siyonist Mahkemeden Filistinli Kız Çocuğuna 6 Yıl Hapis05 Şubat 2017 Pazar 15:37
  • “İsrail’in Yıkım Buldozerleri Varsa Bizim de İnşa İrademiz Var”05 Şubat 2017 Pazar 10:13
  • İşgalci İsrail “Ayrım Duvarı”nı İnşa Etmeye Devam Ediyor!05 Şubat 2017 Pazar 00:58
  • İşkenceci İsrail Protesto Edildi: Esirlerimizi Unutmayacağız!03 Şubat 2017 Cuma 11:51
  • İşgalci İsrail Askerlerinden Cezaevinde Filistinli Tutsaklara İşkence02 Şubat 2017 Perşembe 14:39
  • İşgalci İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı02 Şubat 2017 Perşembe 10:38
  • BM'den İsrail'e: Bir Kez Daha Uyarıyoruz01 Şubat 2017 Çarşamba 20:10
  • İşgalci İsrail Batı Şeria’da 3 Bin Konut Daha İnşa Edecek!01 Şubat 2017 Çarşamba 12:14
  • Ebu Ubeyde: Filistin Direnişi Sağlam Zeminde Yürüyor31 Ocak 2017 Salı 21:26
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim