Siyonist İsrail haddini aştı: “Mekanın Efendisi İsrail’dir”

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Mescid-i Aksa'nın, İsrail'in egemenliği altında olduğunu iddia etti.

İsrail ordu radyosuna açıklamalarda bulunan Erdan, "(Mescid-i Aksa ve çevresini de kapsayan) Tepenin egemenliği İsrail'e aittir. Diğer ülkelerin (buraya yönelik) tutumu önemli değildir. Herhangi bir adımın atılmasının belli bir önemi olduğu görülürse bu uygulanacaktır." dedi.

Hadsiz sözler

Erdan, "Mekanın efendisi İsrail'dir. Hiçbir kimsenin tavsiyesine ihtiyacımız yok. Ürdün'ün veya diğer ülkelerin görüşlerine bakmayız ve zorunlu gördüğümüz şeyleri yaparız." diye konuştu.

Mescid'i Aksa'nın girişlerine yerleştirilen metal arama dedektörlerinin sadece bazı kapılarda çalıştırılacağını belirten Erdan, ileride tüm girişlere manyetik kapı yerleştireceklerini ve Mescid'i Aksa'ya giren herkesin bu kapılardan geçeceğini kaydetti.

İsrail polisi, 3 gündür kapalı tutulan Harem-i Şerif'in bugün öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılacağının açıklanmasının ardından bu sabah kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

1994'te anlaşma yapılmıştı

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te Arabe Vadisi'nde imzalanan Ürdün-İsrail barış antlaşmasına göre, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, Ürdün Vakıflar, Kutsallar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs Vakıflar Dairesi himayesine bırakılmıştı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

AA