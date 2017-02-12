Siyonist İsrail 'Ezan Yasağı' Tasarısını Onayladı
İsrail Parlamentosundaki (Knesset) yasama komisyonunun, Knesset'te oylamaya sunmak üzere ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladığı bildirildi.
İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yasama komisyonu, camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören ve "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin yeni düzenlemeleri onayladı.
Ezanın gece 23:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısında, yasağa uymayan camiler hakkında bin 200 dolara ulaşan cezalarının kesilebileceği belirtiliyor.
Ezan yasağı nedir?
"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı.
Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset'e sevk edilme aşamasına geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.
AA
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