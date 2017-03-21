Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İHH Bir Terör Örgütü"
Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Emmanuel Nahshon bugün resmi Twitter hesabında birçok kişinin tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu.
Sözcü Nahshon attığı tweette "TİKA'nın Gazze başkanı Hamas'a destek olduğu için tutuklandı. Uluslararası yardımı teröre kanalize etme tercih edilen bir Hamas terör vasıtası oldu. Türkiye, Gazze'ye gönderilen uluslararası yardım paralarının, Türk terör grubu İHH'nın yardımıyla Hamas tarafından çalınmasının son kurbanı" sözlerini sarfetti.
Bilindiği gibi İsrail Hamas'ı, Gazze'ye gönderilen yardımlara el koymak ve bölgeyi kendi tahakkümü altına almakla suçluyor. Daha önce de Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ifadelerine benzer açıklamalar yapılmıştı.
İsrail'in İHH'yı defalarca bir terör örgütü olarak nitelediği biliniyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Filistin'de birçok faaliyet yürütüyor ve aynı zamanda Filistin meselesinde İsrail karşıtı saftaki önemli sivil kuruluşlardan birisi konumunda. İsrail'in, İHH ve benzeri kuruluşların uluslararası kamuoyunda "İsrail işgali karşıtı propagandasından" rahatsız olduğu ifade ediliyor.
İsrail ile İHH'nın arasındaki gerginlik, Gazze'ye yönelik insani yardım filosunun İsrail askerleri tarafından saldırıya uğramasıyla had safhaya ulaşmıştı. İçindekilerin tamamı silahsız siviller olan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun saldırısında 10 sivil şehit olmuştu. Filo zor kullanılarak İsrail'e yanaştırılmış ve yolcular gözaltına alınmıştı. Yolculara yönelik muamele uzun süre tartışma konusu olmuştu. Mavi Marmara saldırısına ilişkin dava uzun yıllar sürmüş, yakın zamanda ise Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşma sonucu düşürülmüştü. Davanın böylesi bir sonuçla neticelenmesi ciddi eleştirilere yol açmıştı.
Kaynak: Mepa News
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Edebiyat Adı Altında İslami Değerlere Hakaret Edepsizliği
- Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturum
- “Huseyn’in Temsilcisi Esed’dir” Diyen Şii İmam Öldürüldü
- Diyarbakır'da Newroz Alanında Polisin 'Dur' Emrine Uymayan Kişi Vurularak Öldürüldü
- Ahraru’ş Şam, Şam – Cobar Operasyonu Görüntülerini Paylaştı
- Başörtülü Öğrencinin Darbedilmesine Hapis Cezası İstemi
- ABD, İdlib’de Tahriru’ş-Şam Komutanının Aracını Hedef Aldı!
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun Le Pen Gibi Irkçılardan Ne Farkı Var?
- İstanbul’da Kira Fiyatları Düştü
- Karınlarını Doyurmak İçin Kirli Nehirden Balık Avlıyorlar!
- Tayfun Talipoğlu Hayatını Kaybetti
- “Huseyn’in Temsilcisi Esed’dir” Diyen Şii İmam Öldürüldü
- Edebiyat Adı Altında İslami Değerlere Hakaret Edepsizliği
- Diyarbakır'da Newroz Alanında Polisin 'Dur' Emrine Uymayan Kişi Vurularak Öldürüldü
- Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturum
- Ahraru’ş Şam, Şam – Cobar Operasyonu Görüntülerini Paylaştı
- Dünyanın En Zengin İsmi Yine Değişmedi!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Karınlarını Doyurmak İçin Kirli Nehirden Balık Avlıyorlar!
- Tayfun Talipoğlu Hayatını Kaybetti
- Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
- Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
- ABD'nin Suriye'deki Cami Katliamı Muş'ta Lanetlendi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim