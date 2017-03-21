Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İHH Bir Terör Örgütü"

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21.03.2017 22:00
Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İHH Bir Terör Örgütü"
Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, insani yardım kuruluşu İHH ile ilgili bir ifadesinde kuruluştan “terör örgütü” olarak bahsetti.

Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Emmanuel Nahshon bugün resmi Twitter hesabında birçok kişinin tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu.

Sözcü Nahshon attığı tweette "TİKA'nın Gazze başkanı Hamas'a destek olduğu için tutuklandı. Uluslararası yardımı teröre kanalize etme tercih edilen bir Hamas terör vasıtası oldu. Türkiye, Gazze'ye gönderilen uluslararası yardım paralarının, Türk terör grubu İHH'nın yardımıyla Hamas tarafından çalınmasının son kurbanı" sözlerini sarfetti.

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Bilindiği gibi İsrail Hamas'ı, Gazze'ye gönderilen yardımlara el koymak ve bölgeyi kendi tahakkümü altına almakla suçluyor. Daha önce de Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ifadelerine benzer açıklamalar yapılmıştı.

İsrail'in İHH'yı defalarca bir terör örgütü olarak nitelediği biliniyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Filistin'de birçok faaliyet yürütüyor ve aynı zamanda Filistin meselesinde İsrail karşıtı saftaki önemli sivil kuruluşlardan birisi konumunda. İsrail'in, İHH ve benzeri kuruluşların uluslararası kamuoyunda "İsrail işgali karşıtı propagandasından" rahatsız olduğu ifade ediliyor.

İsrail ile İHH'nın arasındaki gerginlik, Gazze'ye yönelik insani yardım filosunun İsrail askerleri tarafından saldırıya uğramasıyla had safhaya ulaşmıştı. İçindekilerin tamamı silahsız siviller olan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun saldırısında 10 sivil şehit olmuştu. Filo zor kullanılarak İsrail'e yanaştırılmış ve yolcular gözaltına alınmıştı. Yolculara yönelik muamele uzun süre tartışma konusu olmuştu. Mavi Marmara saldırısına ilişkin dava uzun yıllar sürmüş, yakın zamanda ise Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşma sonucu düşürülmüştü. Davanın böylesi bir sonuçla neticelenmesi ciddi eleştirilere yol açmıştı.

Kaynak: Mepa News

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