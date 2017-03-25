Siyonist İsrail BMGK Kararlarına Uymuyor

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "BMGK kararı İsrail'den, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istemişti. Bu karara rağmen hiçbir adım atılmadı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karara uymayarak işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim birimi kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

BMGK, aralık ayında ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla kabul edilen 2334 sayılı kararın uygulamasını görüştü.

BM Genel Sekreterliği adına Konsey'e brifing veren Mladenov, 2334 sayılı karara işaret ederek, "BMGK kararı İsrail'den, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istemişti. Bu karara rağmen hiçbir adım atılmadı ve iki yeni yerleşim birimi kurma kararı daha alındı." dedi.

İsrail'in yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu vurgulayan Mladenov, "BM, işgal altında bulunan topraklardaki tüm yerleşim birimi kurma eylemlerini yasa dışı ve barışın önündeki en önemli engellerden birisi olarak kabul ediyor." diye konuştu.

İsrail'in BMGK kararlarına uymamasının endişe verici olduğunu da kaydeden Mladenov, "Ocak ayında İsrail'in illegal yerleşimlere hız kazandırması ciddi biçimde endişe verici. İsrail'in C bölgesinde Filistinlilerin mülklerini yıkmaya hız vermesi, yerleşim yerleri için yeni izinler çıkarması, planlar hazırlaması ve ihaleler düzenlemesi yeni yerleşim birimi kurma politikasının süreceğinin açık göstergeleri. Bunlar huzursuz eden gelişmeler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistinlilere ait yapıları, "alınması neredeyse imkansız olan ruhsatları yok diye" yıkmayı sürdürdüğünü de dile getiren Mladenov, bu yıkımlardan da binlerce kişinin etkilendiğini söyledi.

"İsrail uluslararası hukukun üstünde değil"

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur da BMGK salonu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in BMGK kararlarına uymadığının BM raporlarıyla da tespit edildiğini söyledi.

Tüm ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymasının uluslararası hukuk altında bir zorunluluk olduğunu kaydeden Mansur, "İsrail uluslararası hukukun üstünde değil. Hiçbir BMGK kararından istisna tutulamaz." dedi.

AA