Siyonist İsrail Askerleri Mescid-i Aksa'da Terör Estiriyor
Metal dedektörlerden geçmek istemediği için Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda yatsı namazını kılan müslümanlara işgalci İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi.
Siyonist İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki vahşice tutumu sürüyor. Yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen müslümanlara Aslanlı Kapı önünde İsrail askerleri yine müdahalede bulundu.
Filistin Kızılayı kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sırasında 2'si ağır 22 Filistinli yaralandı. Görgü tanıkları polisin bazı Filistinlileri gözaltına aldığını söyledi.
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik dedektör yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.
Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.
Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
An itibariyle #İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın çevresinde bulunan Filistinlilerin üzerine ateş açıyor!#StandUpForQuds #KudüsİçinKıyam pic.twitter.com/AuQMa3EPvn— Yaşar Yavuz (@yyasaryyavuz) 20 Temmuz 2017
HABERE YORUM KAT