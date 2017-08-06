Siyonist İsrail, Al Jazeera'nın Kudüs Ofisini Kapatma Kararı Aldı

Katar merkezli televizyonun İsrail'e karşı kışkırtma yaptığını öne süren İsrailli Bakan Kara "kapatma tarihine değinmeksizin" açıklamasında, İsrail’in, "Al Jazeera’nın ofislerini kapatan Arap ülkelerinin kararını" takip ettiğini belirtti.

İsrailli Bakan kanalın kapatılmasına ilişkin şunları söyledi:

“İsrail, dini aşırıcılık ve terörle mücadele eden mutedil Arap ülkeleri ile aynı saftadır. İsrail’de terörü destekleyen bir kanala yer yoktur. İsrail, Al Jazeera’nın ülkelerindeki ofislerini kapatan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’i takip ediyor. Bu ülkeler, bu kanalın DEAŞ, Hizbullah ve İran’ın bir aracı olduğunu söylüyor, biz de bu eğilimi destekliyoruz. Biz demokratik bir ülkeyiz ama İsrail’in güvenliğine zarar verenlerle mücadele ederiz. Al Jazeera ifade özgürlüğü yerine İsrail'e karşı kışkırtmada bulunuyor."

Öte yandan Al Jazeera’nın Filistin Ofisi Müdürü Velid El-Ömeri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in şu ana kadar "resmi tebligatta" bulunmadığını ifade etti.

AA