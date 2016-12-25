Siyonist İsrail ABD Büyükelçisini Başbakanlığa Çağırdı

»Ana Sayfa»Filistin
25.12.2016 23:15
Siyonist İsrail ABD Büyükelçisini Başbakanlığa Çağırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin BMGK'da Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin çekimser oy kullanmasının ardından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro’yu, toplantıya çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararının ardından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro’yu, “durumu açıklama toplantısına” çağırdı.

İsrail Devlet Radyosunun haberine göre, Netanyahu, Büyükelçi Shapiro’yu, ABD’nin BMGK’de oylamaya sunulan İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından “açıklama toplantısına” çağırdı.

İsrail makamları bugün, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden BMGK tasarısına "evet" oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

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