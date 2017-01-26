Siyonist İsrail 15 Ayda 3 Bin 369 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Siyonist İsrail ordusu, Ekim 2015'ten Aralık 2016'ya kadar geçen sürede "terör örgütleriyle bağlantısı olduğu"nu öne sürdüğü 3 bin 369 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.
İsrail ordusunun yayımladığı raporda, İsrail güçlerinin, 15 ayda Filistinli 40 ailenin evine baskın düzenlediği, "terör örgütleriyle bağlantısı olduğu" iddiasıyla 3 bin 369 Filistinliyi gözaltına aldığı ve çoğu bireysel saldırı olmak üzere yüzlerce eylem girişimini de önlediği aktarıldı.
Filistinlilere ait olduğu öne sürülen 43 silah üretim atölyesinin ortaya çıkarıldığı belirtilen raporda, 445 adet silaha ve 1,5 milyon Şekel'e de (yaklaşık 1,5 milyon TL) el konulduğu bildirildi.
Filistinli ve İsrailli insan hakları örgütlerine göre ise Ekim 2015-Aralık 2016 sürecinde İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin yanı sıra "terör eylemi girişiminde bulunduğu" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te onlarca Filistinliyi de "soğuk kanlılıkla" öldürdü.
Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
AA
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