Siyonist İşgalcinin Çarptığı Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Filistin halkının canını hiçe sayan Yahudi yerleşimcilerden birinin Batı Yaka’nın Beytlahim şehrinin güneyinde yer alan El-Hadr beldesine yakın çevre yolunda yolu geçmeye çalışan Filistinli gence çarpması sonucu ağır yaralanan gencin daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü kaynakları, Yahudi yerleşimcinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ömer Ahmed Ebu Ğalyun’un (37) kazanın meydana geldiği noktaya yakın bir kahvede çalıştığını ifade ettiler.

Kazadan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra hayatını kaybeden Ğalyun’un ailesi, işgal rejiminin otopsi talebini reddetti.

Yahudi yerleşimciler fırsat bulduklarına araçlarıyla Filistinli çocuk ve gençlere çarpıyor, Filistinlilerin evlerini ateşe veriyor, cami ve araçlarını kundaklıyor, bağ ve bahçelerini telef ediyor, zeytin ağaçlarını söküyorlar. Filistinlilere karşı işlenin bu tür cinayetlerin takipsizlikle sonuçlanmasından cesaret alan Yahudi yerleşimciler uygun zamanı yakaladıklarında Filistinlilere doğrudan saldırmaktan da kaçınmıyorlar.

FİEM