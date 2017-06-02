Siyonist İşgal, Trump’ın Ziyaretinden Sonra Genişliyor

Mahmut Fude – er-Risale

ABD Başkanı Donald Trump'ın yerleşim yerleri inşasını görmezden gelmesi, yerleşim projelerine yeşil ışık yakma anlamına geliyor.

209 konutluk son yerleşim projesinin Trump’ın ziyaretinden sadece 24 saat önce onaylanmasına rağmen Trump, bunu görmezden geldi.

Trump’ın ziyaretinden hemen sonra İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki haftalarda yeni projeler onaylanacak.

İsrailli Kanal 2 televizyonu, yeni onay dalgasının, yerleşim yerlerinden hiç bahsetmeyen Trump’ın başarılı ziyareti sonrasında geleceğini kaydederken İsrail aşırı sağı da yerleşim yerlerine değinmediği için Trump’a teşekkür etti ve onu övdü.

Kanalın haberinde “Trump’ın İsrail’e sınırsız desteği, yerleşim yerleri inşasına yeşil ışık verdiği anlamına geliyor. Buna göre ufukta barışçıl bir çözüm görünmüyor. ABD özel elçisi de yakında yeni müzakere turlarına başlayacak.” denildi.

1997’de yerleşimcilerin sayısı 324432 iken bu sayı 2000 yılında 377903’e, 2004’te 450162’ye, 2014’te 714281’e, 2016’da 796164’e çıktı. Yerleşim yeri sayısı ise 196 büyük yerleşim yeri ve 232 küçük yerleşim bölgesi oldu.

İsrail, yerleşim yerleri kınanırken Filistinlilerin arazileri üzerinde yerleşim yerleri inşa ederken destekçisi ABD’nin bu hassas konuyu görmezden geldiği bir dönemde yerleşim yerlerinin artması bekleniyor.

Aslında Filistin Yönetiminin yaşadığı siyasi zayıflığın gölgesinde ABD’nin bunu görmezden gelmesi beklenen bir durumdu.

Adının açıklanmasını istemeyen Fetih Hareketinde bir yetkili, Mahmut Abbas’ın Trump ziyaretinden herhangi bir sonuç alamadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını belirterek şöyle dedi: Başkan Abbas, önümüzdeki süreçten olacaklardan çok korkuyor. Önümüzdeki süreçte daha önce görülmemiş şekilde yerleşim yerlerine onay verilmesi bekleniyor.

Er-Risale’ye açıklamalarda bulunan yetkili, Abbas’ın Trump’tan müzakereleri canlandırmasını beklediğini fakat görüşmede herhangi bir gelişmenin meydana gelmediğini söyledi.

Yetkili, ileri gelen birçok Filistinli ve Arap şahsiyetin Abbas’ı ABD tuzağına düşmeme hususunda uyardığını fakat Abbas’ın bunların hepsini görmezden geldiğini ve görünüşe göre ABD tuzağına düştüğünü ve tuzaktan kurtulmak için Mısır ile Ürdün’den yardım istediğini belirtti.

Trump, Filistin-İsrail çatışmasına veya daha önce çok defa bahsettiği anlaşmanın detaylarına dair herhangi bir fikir belirtmeden ayrılmıştı.

Her neyse, İsrail’i şımarık çocuğu olan gören bir devlet başkanından hayır bekleyen, serap gören kimseye benzer. Gelecek günler, daha önce olmadığı kadar ABD’nin İsrail’i destekleyecek adımlarını gösterecektir.