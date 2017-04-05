Siyonist Çeteye Müslüman Kökenli Bir Uşak!

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05.04.2017 17:45
Siyonist Çeteye Müslüman Kökenli Bir Uşak!
​​​​​​​İsrail’in Ankara’ya atadığı Müslüman kökenli kadın diplomatla tarihinde ilk kez Yahudi kökenli olmayan birine diplomatik görev vermesi Siyonist çeteye hizmet için illa da Yahudi olmak gerekmediğinin göstergesi!

HAKSÖZ HABER

İsrail Ankara’daki elçiliğinde sözcülük görevine, ailesi işgal altındaki Filistin’in Baka Al Garbiye’de yaşayan, 31yaşındaki Müslüman kökenli Raşa Usmani adlı bir kadın diplomatı atadı.

Bundan önce İsrail’in BM Temsilciliğinde çalışmış olan Usmani pek çok elemeden geçirilerek gelindiği bilinen Dışişleri bürokrasisinde görev alan ilk Arap kökenli kadın olma özelliği taşıyor.

Uluslar arası medyada İsrail’in ister Arap, ister Yahudi kökenli olsun vatandaşları arasında ayrımcılık yapmadığının bir delili olarak sunulan bu gelişme aslında sadece zulme uşaklık yapmak için kökenin önemli olmadığının bir göstergesi!

İşgalci bir güce hizmet etmek için öne çıkan bu kişinin ise Filistin topraklarında maalesef çokça karşılaşılan hainlerden, işbirlikçilerden tek farkı görünürde daha prestijli ve paralı bir işe soyunması!

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