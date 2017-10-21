Siyasetin Dördüncü Kuvveti; Medya!

Sinan Ön’ün Yorumu:

Medyanın siyasi düzen içerisinde oynadığı temel işlev nedir? Bağımsız ve tarafsız medya pratikte mümkün mü? İktidar sahipleri, kendilerini iktidara getirenlerin taleplerine kayıtsız kalabilir mi? Medya, iktidara gelme ve iktidarı sürdürebilme konusunda ne kadar belirleyici? Bu sorular, cazibesini artırarak devam ettirecek gibi!

Teoride halkın iktidar yaptığı kimseler, halkın taleplerine göre hareket ettiklerini iddia ederler. Halkla doğrudan temasın imkansız olduğu büyük toplumlarda, talepleri belirleyecek araç olarak medya görülür.

Modern toplumun ‘dördüncü kuvvet’i olarak tarif edilen medyanın bir yönü bu olmakla beraber, onu salt ‘talep aktarıcısı’ olarak görmek doğru değildir. Medya tartışmalar, yeni fikirler ve siyasetin belirlenmesi gibi konularda kamuoyu oluşturma işlevi görür.

Bu kuvvetin ikinci yönü, devletle bağlantılı olan üç kuvvetin; yasama, yargı ve yürütme üzerindeki denetim fonksiyonuyla ortaya çıkar. Siyasette bu üç kuvvetin birbirini denetlemesi arzu edilir fakat yeterli değildir. Neler olup bittiğini izleyen ve bunları halkın dikkatine sunan bir organ, denetim mekanizması adına gerekli görülür.

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