Siyasal Aklı ve Ahlakı Travmalara Ezdirmemek

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24.02.2017 03:04
Siyasal Aklı ve Ahlakı Travmalara Ezdirmemek
Siyaseti güçlü kılacak olan konjontürel dalgalanmalar karşısında popülist ve ulusalcı reflekslere savrulmadan toplumsal bütünlüğü koruyacak söylem ve eylem planını hayata geçirebilme iradesidir.

Kenan Alpay’ın yorumu:

Başbakan Binali Yıldırım’ın önceki gün Çankaya’da gazetecilerle yaptığı geniş katılımlı toplantıda iki kez ‘tehlikesi henüz geçmemiş büyük travma’ya atıf yaparak KHK’lerle ortaya çıkan hatalara dikkat çekti. Birkaç hafta içinde uygulamaya sokulacak OHAL Denetleme Kurulunu’nun kurulma sebebini sade ve samimi olarak şöyle beyan ediyordu Başbakan: “Böyle yürümeyeceğini gördük.” Ancak çözüm olarak bulunan “kamuoyundaki etkilere göre önlem alıyoruz” yönteminin siyaset ve yargının güvenilirliğine ciddi bir gölge düşüreceği de unutulmamalı. Önlemleri kamuoyu oluşturma imkânlarına endeksleme mantığı acaba adaletin tecellisine nasıl hizmet eder? Etraflıca düşünmekte fayda var.

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