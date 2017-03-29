Sivilleri Katletme Yarışına Almanya da Katıldı, Okul Bombalandı 33 Ölü

»Ana Sayfa»Suriye
29.03.2017 22:09
Sivilleri Katletme Yarışına Almanya da Katıldı, Okul Bombalandı 33 Ölü
Alman Hava Kuvvetlerinin, Rakka kenti yakınlarındaki bir köyde okula düzenlenen hava saldırısında en az 33 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

NDR, WDR ve Süddeutsche gazetesinin ortak haberine göre, Almanya'ya ait tornado keşif uçaklarının 19 Mart'ta Rakka’nın 30 kilometre batısında Fırat Nehri kıyısındaki Mansura beldesinden çektiği fotoğrafları koalisyon güçlerine verdiği ve ardından düzenlenen bombardımanda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haberde İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin eskiden okul olarak kullanılan binada bombalama sonucu hayatını kaybedenlerin siviller olduğunu belirttiği yer aldı.

 

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