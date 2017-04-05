Siverek’te Yol Kontrolünde 315 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kontrolü sırasında bir kamyonda 314 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Adana’ya giden bir kamyonu, Siverek ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurdu.

AA’da yer alan habere göre, kamyonda yapılan aramada 314 kilo 900 gram eroin bulundu.

4 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyonda uyuşturucuyla bağlantısı olduğu değerlendirilen Van ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu M.T, Y.T, İ.E ve Y.İ. gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında basına gösterildi.

“Türkiye’de En Fazla Yol ve Araç Kontrolü Şanlıurfa'da Yapılıyor”

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da Emniyet Müdürlüğü’ne tebrik ziyaretinde bulundu.

Tuna, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyonların kararlılıkla süreceğini belirterek, “Türkiye’de en fazla yol ve araç kontrolü Şanlıurfa’da yapılıyor, neredeyse İstanbul’un iki misli olan kontrollerde hem araçların hem kişilerin araması yapılıyor. Bu ilde yaşayan 2 milyon insanın can ve mal güvenliği için çok önemlidir. Hem de Türkiye’nin batısında yaşayan milyonlarca insan için önemlidir.” diye konuştu.