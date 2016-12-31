Sivas’taki ‘FETÖ’ Operasyonu: 5 Tutuklama

Sivas’ta, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddia edilen Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden Bekir K, Harun G, Abdullah Y. ile üniversitede çalışan doktorlar Muhammet Mücahid Ç, Atila K. ve öğretmen H.K. gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bekir K, Harun G, Abdullah Y, Muhammet Mücahid Ç. ve Atila K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.K ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.