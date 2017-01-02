Sivas’ta 68 Üniversite Öğrencisi Doğalgazdan Zehirlendi

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02.01.2017 12:24
Sivas’ta 68 Üniversite Öğrencisi Doğalgazdan Zehirlendi
Sivas’ta özel bir yurtta kalan 68 üniversite öğrencisi, doğalgazdan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

Sivas’ın Halil Rıfat Paşa Mahallesi’ndeki özel bir yurtta kalan 68 kız öğrenci, sabaha karşı rahatsızlandı.

AA’da yer alan habere göre, öğrenciler, baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doğalgazdan zehirlendikleri belirtilen öğrencilerden 39’unun üniversite, 29’unun da diğer hastanedeki tedavisi sürüyor.

“Durumu Ciddi Olan Öğrencimiz Yok”

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, öğrencileri ziyâret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin doğalgaz zehirlenmesine bağlı olarak takiplerinin yapıldığını belirterek, “Durumu ciddi olan öğrencimiz yok. 68 öğrencimizden 39’u üniversite hastanemizde tedavi gördü. Öğrencilerimizi birazdan taburcu edeceğiz.” dedi.

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