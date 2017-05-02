“Sivas’a Ölümüz mü Gitsin?”

Sivas olaylarına karıştıkları iddiasıyla 24 yıldır cezaevlerinde tutulan ağır sara hastası Faruk Belkavli ile sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ömer Faruk Gez’in yaşadığı mağduriyetler devam ediyor.

Tahliye beklediği süreçte Kırşehir Cezaevi’ne sürgün edilen Belkavli ile Gez’in ailelerine daha yakın bir cezaevine nakil taleplerinin bir bir reddedildiği belirtildi.

Aylardır ailelerinin yüzünü göremeyen Belkavli ve Gez’in yeniden nakil talebinde bulunduğu ve Adalet Bakanlığı’ndan olumlu cevap bekledikleri bildirildi.

Ailesini Göremiyor, Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor

Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nden 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından bir hafta sonra Kırşehir E Tipi Cezaevi’ne nakledilen ve karşılaştıkları sorunları gönderdikleri mektupla gündeme taşıyan Sivas mağduru Belkavli ile Gez, mağduriyetlerinin son bulmasını istiyor.

Yeni Akit’ten Faruk Arslan’ın haberine göre, Belkavli, mektubunda sağlık durumunun daha da kötüleştiğini belirtirken, tam 9 aydır anne ve babasına hasret kaldığını vurguladı.

Belkavli, mektubunda, “Burada her gün biraz daha perişan oluyorum. En son yine hastane ve ziyaret durumlarından dolayı Kırıkkale veya Denizli Cezaevi’ne sevk yazdım, olumlu yanıt alamadım. 9 ay oldu buraya geleli, ne annem ne babam ziyaretime gelebildi. Sara ve anksiyete rahatsızlıklarım her gün beni perişan ediyor. Psikolojim tümden bozuldu.” ifadelerine yer verdi.

Gez’in Mağduriyetleri de Sürüyor

Belkavli ile aynı sorunları yaşayan Gez, yazdığı mekupta ayağından ikinci kez ameliyat olması gerektiğini ve sakat kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu, ailesiyle görüşmesinin de uzak mesafeden dolayı aylardır gerçekleşemediğini belirtti.

24 yıldır zindanlarda ömür tüketen Gez, ailesine yakın konumda bulunan şehirlerdeki hastanelere sevk taleplerinin reddedildiğine dikkat çektiği mektubunda şu satırlara yer verdi:

“Son olarak 20 Mart’ta Belkavli’nin, 21 Mart’ta da benim sevk talebimize red cevabı geldi. Belkavli’nin sağlık durumu malum. Benim ayağımdan ikinci ameliyatı olmam gerek yoksa sakat kalacağım. Aileler ziyarete gelemiyor, onlar da oralarda perişan.”

Sevk için tekrar dilekçe yazdıklarını bildiren Gez, kendisinin ailesinden dolayı Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi ya da Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne, Faruk Belkavli’nin ise ailesi ve tedavisi için Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi veya Zile M Tipi, Denizli L Tipi, Eskişehir H Tipi cezaevlerine sevkini istediklerini aktardı.