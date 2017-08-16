Sivas Özgür-Der’in Muhacirlere Yardımları Aralıksız Devam Ediyor

Esed ve müttefiklerinin zulmünden sonra Sivas’a göç etmek zorunda kalan muhacirlere ilk günden itibaren kol kanat geren ve onlara Rabbimizin bir emaneti sıfatıyla sahip çıkan Sivas Özgür-Der, gücü yettiğince yardımlarını aralıksız devam ettiriyor.

Kuru gıda, temizlik malzemesi, halı, mutfak eşyası, ocak, çamaşır makinesi, buzdolabı, kıyafet, ayni yardım başta olmak üzere, ihtiyaçların tamamını elindeki imkânlarıyla ve iletişim kuvvetini kullanarak tamamlamaya çalışıyor.

Bununla birlikte muhacirlerin sosyalleşmesinin ve muhacir-Ensar kardeşliğinin pekiştirilmesi gerekliliğinden yola çıkan Sivas Özgür-Der faaliyetlerinin salt maddi ihtiyaçları karşılamak değil ümmet dayanışmasını kuvvetlendirmek açısından da bir örnek teşkil ettiğinin altını çiziyor. Bu anlamda Muhacir Okulu, piknik organizasyonları ve düzenli muhacir aile ziyaretleriyle faaliyetlerini sürdürüyor…