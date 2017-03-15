Sivas Özgür-Der’de Referandum Konuşuldu

»Ana Sayfa»Etkinlik
15.03.2017 17:45
Sivas Özgür-Der’de Referandum Konuşuldu
Süleyman Ceran'ın sunumuyla " Anayasa Değişiklik Paketi ve Referanduma Bakışımız" konusu dernek binasında gerçekleşti.

Süleyman Ceran, özetle şunları dile getirdi:

Müslümanlar genel olarak bütün gündemlere bigane kalmamalıdır. Sadece bununla da kalmayıp kendi gündemlerini kendileri oluşturmalılar/oluşturmalıyız.

Malum gündemde en fazla tartışılan, konuşulan Referandum ve Suriye meselesi. Referandumdan hareketle Almanya, Hollanda vb. faşist Batı ülkelerinin yaptıkları ortada.

Arkadaşlar bugün Cezayir'de camiler restore ediliyor, Arakan'a yardım gidiyor, Afrika'ya sahip çıkılıyor, Suriye'ye kucak açılıyor. Bütün bunlar devlet eliyle yapılıyor. Bunlar Ak Parti döneminde yapılan olumlu şeyler. İşte bu ve buna benzer ümmeti kucaklayan faaliyetler birilerini rahatsız ediyor. Buradan hareketle Ak Parti üzerinden aslında müslümanlara savaş açıyorlar. Elbette Anayasa Değişiklik maddeleri İslami değil ve bu süreçte İslami camialara danışılmadan yapıldı. Burada şunu söyleyelim asıl olan reel politikten ziyade vesayetten nasıl kurtulacağıdır. Bu süreçte Ak Parti'nin vesayetten ne kadar kurtulduğuna baktığımızda özellikle Tayyip Erdoğan'ın bayağı zor şeyler yaşadığını söyleyebiliriz. 13-14 yıllık süreçte kimlerin bu partide bakan, mebus olduğunu gördük. Eklemlemeci, çıkarcı bir kimlikle gelip gittiler. Bunlara rağmen ve dış düşmanlarla mücadele ederek Tayyip Erdoğan bugüne gelebildi.

Davos, 17-25 Aralık, e-muhtıra, Hendek siyaseti ve 15 Temmuz gibi badireler atlatan Erdoğan ve ekibinin Nurettin Topçu ve N.Fazıllardan gelen bir bilinçle hareket ettiklerini söyleyebiliriz.

Birçok konuda eleştirilecek şeyleri olsa da bunları bir merhale olarak görebiliriz/görmeliyiz. Müslümanlar kendilerine açılan alanları değerlendirmekle sorumludurlar.

Kardeşler, bizler reel politikten ziyade "Islah ve İnşa" çalışmalarımızı kesinlikle terk etmemeliyiz/edemeyiz. Bunu yaparken de gündemden uzak durmamalıyız/kalmamalıyız.

Ak Parti'nin yaslanacağı yerler İslami hassasiyeti olan halk, halkın da beslendiği Kur'an ve sahih sünnet olmalıdır.

Referandumla birlikte denklemlerin iki sac ayağı üzerinde toplandığını görebiliriz. CHP, HDP, FETÖ, SP ve LGBT vb. hayırcı tayfayı; Ak Parti, MHP ve BBP vb.leri ise evet tayfasını oluşturmuş durumda. İlki Kemalist vesayetin olması ve devamını isteyenler, ikinci cephe ise az da olsa bundan kurtulmak isteyenlerdir.

Suriyeli muhacirlerden, imam hatiplerden, Kur'an çalışmalarından ve İslam coğrafyasında olumlu şeylerden rahatsız olanlar, hayır çıktığında sevinç çığlıkları atarken müslüman camiaların buna karşı sessiz kalması/durması düşünülemez. Elbette "evet"çi cenahın yanlışları dile getirilmelidir ama maslahatlar da göz önünde tutulmalıdır.

Sonuç olarak oligarşik bir kemalist sistemden kurtulma, ümmetin maslahatı ve Kürt bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin geleceği için anayasa değişikliği maddeleri her ne kadar istediğimiz gibi olmasa da bir müslüman olarak referanduma sessiz, uzak kalamayız/duramayız.

İslami hareketler/camialar eklemlemeye dönük pasifize politikalar yerine etkilemeye yönelik politikalar geliştirmelidir. Bu hepimizin sorumluluğundadır. İşi başka yerlere veya kişilere havale etmeyi bırakıp artık vahyin gölgesinde kendi gündemlerimizi kendimiz belirlemek zorundayız.

Rabbim ferasetli, hikmetli ve basiretli bakabilmeyi nasip etsin inşallah! 

Bana sabrettiğiniz için teşekkür ederim, diyen Ceran konuşmasını bitirdi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Muş Özgür-Der’de “Seyyid Kutub ve Kur’an Nesli İdeali” Konusu Ele Alındı12 Mart 2017 Pazar 14:00
  • BEYMÖD’den Diyarbakır Özgür-Der’e Ziyaret12 Mart 2017 Pazar 13:56
  • Batman’da “Ailede İletişim” Konusu İşlendi12 Mart 2017 Pazar 00:20
  • Tatvan Özgür-Der’de ''Seyyid Kutub'' Konuşuldu11 Mart 2017 Cumartesi 21:29
  • Mısır: Devrim, Darbe ve Direniş Sürecinde İhvan Örnekliği10 Mart 2017 Cuma 07:25
  • “Modernite ve Gelenek Arasında Kadın”09 Mart 2017 Perşembe 19:52
  • Karabük Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı08 Mart 2017 Çarşamba 22:56
  • Amasya Özgür-Der'de Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor07 Mart 2017 Salı 21:17
  • ‘Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Yasaklar Süreci’07 Mart 2017 Salı 17:10
  • İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 28 Şubat Darbesi Konuşuldu06 Mart 2017 Pazartesi 19:46
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim