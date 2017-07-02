Sivas Davası Mağdurlarının Anneleri 24 Yıldır Ağlıyor!

Sivas olayları bugün itibariyle 24. yılına girdi. Olay üzerine işlenen hukuk cinayetleri olduğu gibi hükmünü sürdürüyor. Olayla hiçbir alakaları olmadığı halde yıllar süren bir tutukluluk sürecini müteakip hüküm giyen insanların cezaevlerindeki mağduriyetleri ise gündeme dahi gelmiyor.

2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli’nde gerçekleşen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas olaylarına karıştığı iddiasıyla tutuklanan mazlumların mağduriyeti 24. yılında sürüyor.

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