Sivas Cezaevinde Artan Sıkıntılar

15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevlerinin artan doluluğu cezaevlerini kelimenin tam manasıyla zindana çevirme yolunda. Bu durum yıllardır hukuksuz bir şekilde cezalandırılmış İslami davlardan yatan Müslümanların koşullarını daha da zorlaştırılıyor. Daracık koğuşlarda kapasitesinin çok üstünde mahpusu tıkıştırmak, görüş sınırlamaları, havalandırma saatlerinin kısılması ve akıl almaz kitap yasağı türünden uygulamalar cezaevlerindeki koşulları daha da çekilmez kılma yolunda.

28 Şubat mağdurlarının yeniden yargılanmaı ve maruz kaldıkları hukuksuzluğun giderilmesi talepleri karşılanmadığı gibi şartların her geçen gün daha da ağırlaştırılması tam bir zulüm örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Bu durumun son örneğini Sivas E Tipi Cezaevinde kalan Sivas Davası mağdurlar yaşamakta. Aşırı sıkışıklıktan şikayet eden kardeşlerimizin herhangi bir protesto eylemi gerçekleştirmemeleri için koğuşlardan cam bardakların dahi toplandığı öğrenildi.

Seslerini duyuramamaktan şikayet eden Müslüman tutsaklar ve yakınları yeniden ve adil bir yargılama beklerken maruz kaldıkları bu tür muamelenin kabul edilemez olduğunu söylüyorlar.