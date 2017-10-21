Sistani’den Kerkük Yorumu: ‘Bu Bir Zafer!’

Irak'ta Şii ideolojisinin önde gelen din adamlarından İran asıllı Ayetullah Sistani, Bağdat hükümet güçleri ve Haşdi Şa’bi çetesinin Kerkük'e girmesi konusunda bir mesaj yayınladı.

"Iraklılar için bir zafer"

Sistani'nin temsilcilerinden birisinin Irak'ın Kerbela kentinde Cuma namazı hutbesinde okuduğu mesajda, "Polis ve ordu güçlerinin Kerkük'e girip orada güvenliği sağlaması bir taraf için zaferken diğer taraf için kırılma değildir. Bu, tüm Iraklılar için zaferdir." ifadelerini kullandı.

"200 Milyon dolarlık fetva"

İran asıllı Şii din adamı Ayetullah Sistani, Irak işgalinden önce ABD'den para yardımı aldığını kabul etmişti. Irak'ın işgali sırasında ABD Savunma Bakanı olan Donald Rumsfeld'in anılarını kaleme aldığı kitabında, Sistani'ye 1987 yılından bu yana Kuveyt’teki Cevad Mihri aracılığıyla milyonlarca dolar para yardımı yapıldığı aktarılmıştı. Kitaptaki iddiaların Sistani'ye sorulması üzerine Şii din adamı bunu kabul etmiş, parayı Irak halkı için harcadığını ileri sürmüştü.

Aldım ama neden?

"Son dönemlerde sizin liderliğinizdeki dini oluşumun ABD'lilerden işgalin kolaylaştırılması ve işgal aleyhine fetva verilmemesi karşılığı 200 milyon dolar aldığı yönünde söylentiler dolaşıyor, bu konuda görüşünüz nedir?" şeklindeki soruya Sistani,"Evet, bu mahrum halkın fakirleri ve muhtaçları için bu meblağ alındı" diyerek cevap vermişti.

Rumsfeld, Amerikan işgaline destek olması karşılığı Sistani'ye para verilmesi olayını kitabında şu şekilde anlatıyor: “Irak’taki arkadaşlarımıza ve elbette bunların başında müttefikimiz olan Sistani’ye Amerika Birleşik Devletleri’ne razı olması için 200.000.000 (ikiyüz milyon) Amerikan doları tutarında hediye verdik. Kuveyt aracılığıyla Sistani’ye verilen bu hediyenin ardından ilişkilerimiz oldukça gelişti ve gelişti. Sistani’nin hediyeyi aldığı yönündeki bu haber Başkan Bush’a ulaştı ve kendisi bilgilendirildi. Bunun üzerine Sistani ile ilişkiler ofisi adlı bir birimi CIA bünyesinde açmaya karar verdik...

karşılıklı ilişkilerin meyvelerinden birisi de Sistani’nin yayımladığı fetva idi. Kuveyt sınırına kadar uzanan müttefik güçlere karşı direnmemeleri yönünde Şiilere ve ona tabi olanlara yönelik bir fetva yayımladı."

Haşdi Şabi'nin kurucu lideri

Ayetullah Sistani, Sünni sivillere yönelik işkence, kaçırma ve öldürme haberleriyle gündem olan Haşdi Şabi çatı örgütünün de kurucu lideri konumunda. Sistani, IŞİD'in 2014 yılında Musul'u ele geçirmesiyle birlikte bir fetva yayınlamış ve Irak'ta eli silah tutan herkesi ülkelerini ve "kutsal mekanlarını" savunmaya çağırmıştı.

Sistani'nin yayınladığı bu fetvadan sonra Irak'ta İran tarafından desteklenen birçok Şii milis örgüt, Haşdi Şabi ismindeki çatı oluşum altında toplanmıştı.

Kaynak: Mepa News