Sisi'ye Refah Sınır Kapısı Çağrısı

»Ana Sayfa»Filistin
27.02.2017 12:58
Sisi'ye Refah Sınır Kapısı Çağrısı
Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Sisi'ye Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerde Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntıları hafifletme çağrısında bulundu.

Filistinli grupları bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Sisi'ye Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerde Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntıları hafifletme çağrısında bulundu.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sisi'nin, Gazzelilerin geçişleri sırasında yaşadıkları engelleri aşmak için gereken talimatı vermesini ümit ediyoruz." denildi.

Filistinlilerin kontrol noktalarında denetimler ve uzun saatler bekletilmek nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğinin belirtildiği açıklamada, Sisi'den çoğu hasta ve yaşlı olan Filistinli yolcuların maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi için harekete geçmesi istendi.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas, Fetih, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) ve Filistin Halk Partisi (PPP) gibi grupları çatısı altında topluyor.

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