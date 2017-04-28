Sisi’nin Sina Saldırıları

Mısır’daki Sisi cuntasının yargı organları vasıtasıyla zulüm uygulamaları devam ediyor. Cuntanın yargı kurumlarının adaletle, hukukla ve hatta Mısır’da rejimin geçerli kıldığı yasalarla bile bir ilgisinin olmadığı, tamamen keyfi kararlar verdikleri ve zulüm uygulamalarının da herhangi bir yasal gerekçeye değil sadece cuntaya hizmet eden yargı organlarının kararlarına dayandırıldığı biliniyor.

Cunta yönetimi tabii yargı organlarının zulüm uygulamalarıyla da yetinmiyor. Zaman zaman yargısız infazlar da gerçekleştiriyor. Bu amaçla düzenlediği baskınlarda ve saldırılarda katlettiği insanların askerlerle veya polislerle çatışmaya girdiklerini iddia ediyor. Bu şekilde Müslüman Kardeşler’in mensuplarından bazı kişiler hunharca katledildi. Onların baskın düzenleyen güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdiklerinin gerçek dışı olduğu muhtelif insan hakları kuruluşları tarafından dile getirildi.

Fakat daha önce muhtelif yazılarımızda ele aldığımız bu konuların ayrıntısına bugünkü yazımızda girmeyeceğiz. Bugünkü yazımızda özel bir konu ile ilgili bazı hususları dile getirmek, Sisi cuntasının Sina bölgesindeki eşkıyalarının gerçekleştirdiği saldırılardan söz etmek istiyoruz.

Sisi cuntası Sina bölgesinde, IŞİD’in bu bölgedeki örgütlenmesine karşı savaş verdiğini ileri sürüyor.

Bölgede kendini IŞİD’e nispet eden bir örgütün varlığından söz etmek mümkündür. Ama bu örgütün mahiyeti ve gerçekte kimlerle irtibatlı olduğu hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bu örgüt gerçekte Sisi cuntasının Sina bölgesindeki saldırılarının gerekçesi olmaktadır.

Söz konusu örgüt adına zaman zaman eylemler gerçekleştiriliyor. Fakat eylemler gerçekte Sisi cuntasının özellikle örgüt mensuplarını hedef alan bir savaşına değil tüm bölgeyi olumsuz yönde etkileyen ve bütün bölgede güvenlik sorununun yaşanmasına neden olan çatışmalara yol açıyor. Askerler bazen bölgedeki kabileleri de söz konusu örgüte destek vermekle suçlayarak saldırılarda bulunuyorlar ve bu da o kabilelerin mensuplarıyla çatışmalara girmelerine neden oluyor. O yüzden olaylardan örgüt mensuplarından çok siviller zarar görüyor.

Bu yönüyle Sina’daki çatışmalar Musul’daki çatışmalarla ve saldırılarla benzerlik arz ediyor. Sina bölgesinde Musul’dakine benzer bir şekilde nüfus kayması ve insanların civar bölgelere iltica etmeleri hadiseleri henüz yaşanmıyor. Ama dediğimiz gibi tüm bölge halkı saldırılardan ve çatışmalardan olumsuz yönde etkileniyor. Bütün bu olaylara da IŞİD’le irtibatlı olduğu söylenen örgüte karşı savaş veriliyor olması gerekçe

Yeni Akit