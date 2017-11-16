Sisi’nin Mısır'ında Artık Yalnızca 50 Kişi Fetva Verebilecek

Mısır televizyonlarındaki popüler "tele-fetva" programlarına kısıtlama geldi. Ülkedeki en üst dini kurum olan Dar el-İfta tarafından verilen karara göre ülkede yalnızca 50 kişi fetva verebilecek.

Karar, Mısır'daki İslam Üniversitesi El-Ezher'in talebi üzerine alındı.

El-Ezher Üniversitesi Rektörü Şeyh Ahmet el-Tayyip, televizyonlarda verilen "dine uygun olmayan" veya sıra dışı fetvaların İslam'a ve şeriata zarar verdiğini söyledi.

El-Tayyip, "Maalesef bazı kişiler hatalı fetvalarla İslam'ın gerçek öğretilerine zarar veriyor. Bu konuda yetkili olmayan kişiler televizyonlarda İslam'a aykırı garip fetvalar veriyor. Kadın ve erkeğin mirasta eşit hak sahibi olabileceğine dair fetva bunun bir örneği."

Mısır'daki El Ahram gazetesinin internet sitesindeki habere göre, kadın-erkek eşitliğine yönelik fetva, Tunus'un fetva kurumu tarafından verilmişti. Fakat Şeyh Ahmet el-Tayyip'e göre bu fetva "İslam'a büyük bir saldırı" oldu.

'Cinsel ilişki fetvaları'nı verenler sorgulanıyor

Egypt Independent gazetesinin haberine göre ise El-Ezher'in şeyh vekili Abbas Şoman da ölülerle ve hayvanlarla cinsel ilişkiye girmeye izin veren fetvaları örnek göstermişti. Şoman, bu tür fetvaları veren kişilerin El-Ezher tarafından sorgulandığını söylemişti.

Mısır'da izleyicilerin telefonla arayıp din adamlarından fetva aldığı televizyon programları çok popüler. Fakat bundan sonra yalnızca izin verilen televizyon programları fetva yayını yapabilecek.

BBC'nin edindiği bilgilere göre 50 kişilik listeye girenlerin büyük bir kısmı, bilinen ve alanında başarılı olarak görülen din adamları. Liste dışında kalanlarda ise Selefiler dikkat çekiyor.

Ancak liste dışında kalan ünlü ve hükümete yakın din adamları da bulunuyor. Bu din adamları listeye girememeleri nedeniyle Dar el-İfta'ya tepki gösterdi.

Listede yer alamayan ünlü din adamları arasında Muhammet Hasan, Muhammet Hüseyin Yakup, Ahmet Ömer Haşim ve Suat Salih de bulunuyor.

İzinsiz fetvaya hapis ve para cezası

Şeyh Tayyip'in talebi üzerine parlamentoda bir yasa hazırlanıyor. Ancak sürecin uzun sürmesi nedeniyle Dar el-İfta'nın yasa hazırlanana kadar böyle bir geçici önlem aldığı belirtiliyor.

Ahram gazetesinin incelediği yasa tasarısına göre yeni yasa ile ülkede yalnızca El-Ezher, Dar el-İfta (Fetvalar Evi), İslam Araştırmaları Kompleksi ve Din Vakıfları Bakanlığı Fetva Departmanı'ndan kişilerin fetva verme yetkisi olacak. Camilerde verilen vaazlar fetva olarak nitelendirilemeyecek. İzinsiz fetva yayını yapanlar 6 yıla kadar hapis ve 5 bin Mısır pounduna (yaklaşık 1100 TL) kadar para cezasına çarptırılacak.

Kaynak: BBC